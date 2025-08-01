Росіяни вдарили по Білій Церкві – вирують масштабні пожежі на підприємствах

Російські загарбники уночі 1 серпня атакували Київщину – у місті Біла Церква спалахнули масштабні пожежі на цивільних підприємствах.

Джерело: ДСНСта голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram

Дослівно ДСНС: "У ніч на 1 серпня росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств".

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Фото ДСНС

Деталі: Минулося без постраждалих.

Фото ДСНС

Ліквідація пожеж триває. До робіт залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.

Доповнено: Пізніше голова Київської ОВА Микола Калашник додав, що у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.

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"Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва", – зазначив чиновник.