Росіяни вдарили по Білій Церкві – вирують масштабні пожежі на підприємствах
Російські загарбники уночі 1 серпня атакували Київщину – у місті Біла Церква спалахнули масштабні пожежі на цивільних підприємствах.
Джерело: ДСНСта голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram
Дослівно ДСНС: "У ніч на 1 серпня росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств".
Деталі: Минулося без постраждалих.
Ліквідація пожеж триває. До робіт залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.
Доповнено: Пізніше голова Київської ОВА Микола Калашник додав, що у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.
"Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва", – зазначив чиновник.