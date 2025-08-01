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Окупанти били по Дніпропетровщині: 2 постраждалих, з-під завалів врятували 2 дітей

Ірина БалачукП'ятниця, 1 серпня 2025, 07:56
Окупанти били по Дніпропетровщині: 2 постраждалих, з-під завалів врятували 2 дітей
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Дві людини постраждали, пошкоджені фермерські господарства, навчальний заклад, інфраструктура, приватні будинки та авто внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині уночі 1 серпня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Були удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта. Зайнялося і на території приватного домоволодіння".

Деталі: Били загарбники і по Покровській громаді – понівечили приватний будинок. 

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"За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей. Деталі уточнюємо", – зазначив Лисак. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака 

Також росіяни атакували Нікопольський район – били безпілотниками та з артилерії по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Тут постраждав 25-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. На Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру та авто.

За словами Лисака, вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 3 російські БпЛА.

Дніпропетровська областьобстрілбезпілотники
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