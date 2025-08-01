На фронті 160 зіткнень з ворогом, з них 47 на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронт відбулося 160 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку - там відбили 47 атак ворога.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шістнадцять атак росіян.

Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська зупинили 7 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

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На Куп’янському напрямку відбулося 3 атаки загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку воїни успішно зупинили 7 атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів:

Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 23 атаки у районах населених пунктів:

Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника.