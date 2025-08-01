Окупанти вдарили по Херсону – убили матір 3 дітей

Одна людина загинула внаслідок російського удару по місту Херсон вранці 1 серпня.

Джерело: керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько та голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова Шанька: "Близько 6:40 окупаційні війська вдарили по Дніпровському району. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1974 р.н."

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Деталі: Голова МВА уточнив, що загибла була матір’ю 3 дітей.

Доповнено: Пізніше Прокудін додав, що життю дочок убитої росіянами нічого не загрожує.



"Дівчатка 2008, 2010 та 2011 років народження нині перебувають у лікарні – під наглядом наших медиків. У них діагностували гострі реакції на стрес", – зазначив голова ОВА.