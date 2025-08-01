Протиповітряна оборона знешкодила 44 дрони РФ, 28 безпілотників влучили
П'ятниця, 1 серпня 2025, 09:07
В ніч на 1 серпня російські окупанти атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, протиповітряна оборона знешкодила 44 з них.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Атака ворога тривала з 21.30 31 липня із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ.
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За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 28 безпілотників у 9 локаціях. Противник атакував прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.