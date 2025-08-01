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Протиповітряна оборона знешкодила 44 дрони РФ, 28 безпілотників влучили

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 серпня 2025, 09:07
Протиповітряна оборона знешкодила 44 дрони РФ, 28 безпілотників влучили
фото: Повітряне командування "Південь"

В ніч на 1 серпня російські окупанти атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, протиповітряна оборона знешкодила 44 з них.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Атака ворога тривала з 21.30 31 липня із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ.

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За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 28 безпілотників у 9 локаціях. Противник атакував прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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