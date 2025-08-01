Німецьке видання підтвердило обшуки у Шурми: це було у Штарнбергу 15 липня

Правоохоронці дійсно провели обшуки у колишнього заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми за його місцем проживання в Німеччині, пише німецьке видання Spiegel.

Джерело: Spiegel

Дослівно видання: "Ростислав Шурма був заступником глави адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих, баварські слідчі провели обшук у його будинку в місті Штарнберг (Баварія)".

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Деталі: Spigel пише, що слідчі дії проходили 15 липня.

За даними джерел "Української правди", саме в цей день Шурма, який не з’являвся в Україні після виїзду за кордон у 2024 році, подзвонив одному з високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон.

Spigel підкреслює, що баварські слідчі обшукали майно Шурми в Штарнбергу на підставі запиту про правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України.

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