Німецьке видання підтвердило обшуки у Шурми: це було у Штарнбергу 15 липня
Правоохоронці дійсно провели обшуки у колишнього заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми за його місцем проживання в Німеччині, пише німецьке видання Spiegel.
Джерело: Spiegel
Дослівно видання: "Ростислав Шурма був заступником глави адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих, баварські слідчі провели обшук у його будинку в місті Штарнберг (Баварія)".
Деталі: Spigel пише, що слідчі дії проходили 15 липня.
За даними джерел "Української правди", саме в цей день Шурма, який не з’являвся в Україні після виїзду за кордон у 2024 році, подзвонив одному з високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон.
Spigel підкреслює, що баварські слідчі обшукали майно Шурми в Штарнбергу на підставі запиту про правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України.
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Передісторія:
- Раніше джерела УП повідомили, що в середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена.
- За інформацією "Української правди", обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.