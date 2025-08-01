Німеччина оголосила, що поставить Україні дві системи Patriot

Німеччина заявила в п'ятницю, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Джерело: заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує Reuters; "Європейська правда"

Деталі: Очільник німецького оборонного відомства зазначив, що завдяки зобов'язанням США "Німеччина може спочатку надати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot".

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Бундесвер спочатку доставить додаткові пускові установки Patriot в Україну найближчими днями, а потім, через два-три місяці, передасть інші елементи системи.

Натомість Німеччина отримає від США в прискореному темпі нові системи Patriot.

Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

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Посол України в Німеччині в інтерв’ю "ЄвроПравді" на питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше", – сказав він.

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"