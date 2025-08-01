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САП просить конфіскувати активи подружжя столичних суддів на понад 7 млн грн

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 серпня 2025, 12:51
САП просить конфіскувати активи подружжя столичних суддів на понад 7 млн грн
ілюстративне фото Unsplash

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів.

Джерело: САП, НАЗК, джерело "Української правди"

Дослівно САП: "Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 323 545 грн, якими користується родина суддів районних судів м. Києва, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)".

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Деталі: За даними джерела УП, йдеться про суддю Шевченківського районного суду Києва Андрія Анохіна та його дружину, суддю Подільського райсуду столиці Лесю Будзан.

Йдеться про частину квартири вартістю 6 159 790 грн, паркомісце вартістю 622 200 грн та частину іншого паркомісця вартістю 541 556 грн, які розташовані в елітному житловому комплексі Києва.

Частина цього активу придбана родичами суддів, проте подружжя прямо чи опосередковано може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, зазначають прокурори.

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З’ясовано, що вартість набутих у 2022–2023 роках активів, що зазначена в договорах купівлі-продажу, значно занижена, а їхня реальна ціна вдвічі більша. Аналіз доходів і витрат суддів та їхніх родичів також встановив, що вони не могли придбати це майно за рахунок законних доходів.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом.

За заявою прокурора в порядку забезпечення позову суд наклав арешт на ці активи.

Антикорупційна прокуратурасуд
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