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Затримали фальшиву машину медевакуації, якою до кордону з Румунією везли незаконного "пасажира"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 серпня 2025, 13:44
Затримали фальшиву машину медевакуації, якою до кордону з Румунією везли незаконного пасажира
фото ДПСУ

На Закарпатті прикордонники зупинили мікроавтобус, переобладнаний під медичне авто бойового підрозділу, всередині якого були цивільні люди, що не мають відношення до медичної служби.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: На околиці населеного пункту Міжгір'я прикордонники Мукачівського загону зупинили мікроавтобус з номерами столичної реєстрації. В салоні транспортного засобу знаходилися двоє чоловіків, які, як з’ясувалося, не мають жодного відношення до медичного персоналу.

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Також правоохоронці встановили, що водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира. За таку поїздку житель Дніпра погодився сплатити 2,5 тисяч доларів США. Ще за 8 тисяч євро його мали переправити в Румунію.

 

Стосовно пасажира прикордонники оформили документи адмінпровадження за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Водія затримали та оголосили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

ухилянтиПрикордонна службаЗакарпаття
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