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Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Сумах: пошкоджений потяг Харків – Ужгород

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 серпня 2025, 18:36
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Сумах: пошкоджений потяг Харків – Ужгород
Фото - укрзалізниця

У Сумах внаслідок російського обстрілу пошкоджений потяг Харків – Ужгород, минулося без постраждалих.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі.

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Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком".

СумиУкрзалізниця
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