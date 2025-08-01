У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії
П'ятниця, 1 серпня 2025, 18:59
Польські правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Суд відправив його під варту на три місяці.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра-координатора польських спецслужб Томаша Семоняка
Деталі: За словами Семоняка, ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали "громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР".
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"Це кадровий офіцер військової розвідки, який вів розвідувальну діяльність, спрямовану проти безпеки Польщі та військових структур союзників", – заявив польський посадовець.
Рішенням суду чоловіка взяли під варту на три місяці після того, як прокуратура Польщі оголосила йому звинувачення, додав міністр-координатор.
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- Раніше цього тижня стало відомо про затримання в Польщі 27-річного колумбійця, який діяв в інтересах російської розвідки та стоїть за двома підпалами будівельних складів у Варшаві та Радомі у 2024 році.
- Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.