У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії

Польські правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Суд відправив його під варту на три місяці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра-координатора польських спецслужб Томаша Семоняка

Деталі: За словами Семоняка, ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали "громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР".

Реклама:

"Це кадровий офіцер військової розвідки, який вів розвідувальну діяльність, спрямовану проти безпеки Польщі та військових структур союзників", – заявив польський посадовець.

Рішенням суду чоловіка взяли під варту на три місяці після того, як прокуратура Польщі оголосила йому звинувачення, додав міністр-координатор.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: