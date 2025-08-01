Трамп розповів скільки РФ втратила військових з початку року

Президент США Дональд Трамп заявив, що згідно з американськими даними, Росія з початку року втратила понад 112 тисяч військових у війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в Truth Social

Деталі: Не вказуючи джерела даних, Трамп оголосив, що тільки за місяць "у безглуздій війні з Україною загинули майже 20 тисяч російських солдатів".

Реклама:

"З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ!" – наголосив він, не уточнивши, чи йдеться про втрати тільки загиблими, а чи з урахуванням поранених.

Трамп також поділився своїми даними про українські втрати, які з початку року становлять "приблизно 8000 солдатів, причому це число не охоплює зниклих безвісти".

"Україна також втратила цивільних, але в меншій кількості, коли російські ракети ударили по Києву та інших українських містах. Ця війна не повинна була відбутися – це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!" – підсумував президент США.

РЕКЛАМА:

Зазначимо, що це перший випадок, коли Дональд Трамп публічно ділиться даними про російські та українські втрати у війні. До цього він лише згадував, що Росія та Україна втрачають близько 5000 військових кожного дня.

У липні розвідка Великої Британії оцінювала, що Росія могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими у російсько-українській війні лише за 2025 рік.

На початку червня британська розвідка зазначила, що від початку російсько-української війни у лютому 2022 року Росія втратила близько 1 млн військових загиблими та пораненими.