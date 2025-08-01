У Литві оприлюднили знімки дрона, який залетів з території Білорусі

Збройні сили Литви опублікували фото безпілотника, ймовірно модифікації "Гербер", який у понеділок перетнув кордон з боку Білорусі й був знайдений на литовській території наприкінці тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Фотографії знайденого на полігоні Гайжунай БпЛА опублікували на офіційних сторінках Збройних сил Литви.

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Фото Збройних сил Литви / LRT

"За попередніми висновками, це "Гербера" – але інформація уточнюється… Буде проведено перевірки щодо того, чи становить він небезпеку, після чого буде задіяно такі ж процедури, як і у випадку з першою "Герберою" на початку липня", – йдеться у повідомленні.

Досі єдиними зображеннями БпЛА було відео випадкового свідка, на якому видно лише його силует і чути характерний звук.

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