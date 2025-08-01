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Армія РФ атакувала Харківщину: одна людина загинула, ще двоє поранені

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 серпня 2025, 19:55
Армія РФ атакувала Харківщину: одна людина загинула, ще двоє поранені
Фото - getty images

Через атаки РФ 1 серпня на Харківщині загинула 75-річна жінка, поранення отримали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Орієнтовно о 13:15 війська РФ обстріляли с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинула 75-річна жінка".

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Деталі: Також у селі Токарівка Дергачівської громади внаслідок скидання боєприпасу з дрона поранення отримали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

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