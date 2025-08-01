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Рютте схвально відгукнувся про передачу Німеччиною Patriot для України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 1 серпня 2025, 20:06
Рютте схвально відгукнувся про передачу Німеччиною Patriot для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте підтримав рішення Берліна передати Україні ще дві системи ППО Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Рютте в Х

Деталі: Рютте привітав оголошення міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про надання Україні двох систем Patriot.

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"Це чудова новина, вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити свій повітряний простір, захистити свій народ і стримати російську агресію", – додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше у пʼятницю стало відомо, що Німеччина протягом кількох місяців передасть Україні дві системи Patriot – спершу пускові установки, а потім інші елементи системи.
  • Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимутьєвропейські країни та Канада.

Читайте також інтерв'ю із послом України в Німеччині: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"

НімеччинаНАТОPatriot
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