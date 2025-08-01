Рютте схвально відгукнувся про передачу Німеччиною Patriot для України

Генсек НАТО Марк Рютте підтримав рішення Берліна передати Україні ще дві системи ППО Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Рютте в Х

Деталі: Рютте привітав оголошення міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про надання Україні двох систем Patriot.

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"Це чудова новина, вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити свій повітряний простір, захистити свій народ і стримати російську агресію", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше у пʼятницю стало відомо, що Німеччина протягом кількох місяців передасть Україні дві системи Patriot – спершу пускові установки, а потім інші елементи системи.

Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимутьєвропейські країни та Канада.

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