Рютте схвально відгукнувся про передачу Німеччиною Patriot для України
П'ятниця, 1 серпня 2025, 20:06
Генсек НАТО Марк Рютте підтримав рішення Берліна передати Україні ще дві системи ППО Patriot.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Рютте в Х
Деталі: Рютте привітав оголошення міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про надання Україні двох систем Patriot.
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"Це чудова новина, вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити свій повітряний простір, захистити свій народ і стримати російську агресію", – додав він.
Нагадаємо:
- Раніше у пʼятницю стало відомо, що Німеччина протягом кількох місяців передасть Україні дві системи Patriot – спершу пускові установки, а потім інші елементи системи.
- Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимутьєвропейські країни та Канада.
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