Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини "у відповідних регіонах"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 1 серпня 2025, 20:18
Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини у відповідних регіонах
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що на тлі слів заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва віддав наказ розгорнути два атомні підводні човни "у відповідних регіонах".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social

Деталі: Президент США назвав останні слова Медведєва "надзвичайно провокаційними".

Реклама:

"Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами", – додав він.

Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть "до непередбачуваних наслідків".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
  • Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
  • У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.

ТрампМедведєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини "у відповідних регіонах"
фотоУ Литві оприлюднили знімки дрона, який залетів з території Білорусі
Уряд почне формувати конкурсну комісію з відбору керівника митниці
Обвинувачений у нападі на Гандзюк Мангер хотів мобілізуватися – суд відмовив
Голову БЕБ можуть призначити наступного тижня, але спочатку поліграф – Свириденко
Кабмін дозволив надсилати "бойові" повістки поштою
Усі новини...
Путін відреагував на розчарування Трампа
Путін заявив, що його ультиматум до України з 2024 року не змінився
Зеленський пропонує Путіну перейти від заяв до особистої зустрічі
Трамп розповів скільки РФ втратила військових з початку року
Останні новини
21:06
оновленоРосія вдарила дроном по Харкову: постраждали п'ять людей, серед них дитина
21:02
У яких областях зафіксували найбільше порушень мовного закону: нові дані від омбудсмена
20:57
"Земельний банк" приніс державі за тиждень 8,6 мільйонів гривень
20:54
ЗМІ: у готелі Кишинева знайшли мертвим українця
20:44
На Чернігівщині всю ніч шукали 2-річного та 7-річного хлопчиків, які заблукали у кукурудзяному полі
20:42
Пані посол ЄС оцінила кроки влади щодо відновлення незалежності НАБУ і САП
20:37
У Запоріжжі створять мережу сховищ для зберігання енергії
20:21
Омбудсменка: Нам треба вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції
20:18
Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини "у відповідних регіонах"
20:16
В Україні лохина за тиждень подешевшала на третину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: