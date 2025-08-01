Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини "у відповідних регіонах"

Президент США Дональд Трамп заявив, що на тлі слів заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва віддав наказ розгорнути два атомні підводні човни "у відповідних регіонах".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social

Деталі: Президент США назвав останні слова Медведєва "надзвичайно провокаційними".

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"Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами", – додав він.

Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть "до непередбачуваних наслідків".

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