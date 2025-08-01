Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини "у відповідних регіонах"
П'ятниця, 1 серпня 2025, 20:18
Президент США Дональд Трамп заявив, що на тлі слів заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва віддав наказ розгорнути два атомні підводні човни "у відповідних регіонах".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social
Деталі: Президент США назвав останні слова Медведєва "надзвичайно провокаційними".
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"Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами", – додав він.
Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть "до непередбачуваних наслідків".
Нагадаємо:
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- Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
- Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
- У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.