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Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 серпня 2025, 21:21
Байден застеріг, що Америку чекають темні часи через Трампа
Фото - getty images

Експрезидент США Джо Байден попередив, що країна входить у "темні часи" через те, як діє на своїй посаді чинний президент Дональд Трамп. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фрагмент його виступу в CNN

Деталі: Байден, виступаючи на конференції адвокатів у Чикаго, висловив думку, що країна входить у "темні часи" через політику й підходи його наступника на посаді Дональда Трампа. 

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"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми є з цим хлопцем (‘this guy’), який зараз – наш президент… Готуйтесь, панове, це лише початок", – сказав експрезидент. 

Байден у промові жодного разу не назвав Трампа на ім’я, вживши натомість таке формулювання. 

"Я пишаюся тим, що призначив суддів, які намагаються діяти максимально незалежно, справедливо, неупереджено, дотримуватися верховенства права… Хотілось би, щоб я міг сказати те саме про виконавчу владу – яка, схоже, робить усе можливе для демонтажу Конституції… Це темні часи", – сказав Джо Байден, додавши далі, що "наше майбутнє – під загрозою".

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Нагадаємо, навесні стало відомо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

У перших своїх коментарях після новин про діагноз Байдена Трамп побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.

Також пізніше Трамп заявив, що йому "не шкода" Байдена у зв’язку з діагностованим у нього онкозахворюванням.

БайденТрампСША
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