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Reuters: США і НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 серпня 2025, 22:07
Reuters: США і НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги
Фото - getty images

США й НАТО обговорюють новий підхід щодо постачання Україні зброї, який ґрунтується на оплаті американської зброї коштами європейських членів Альянсу.

Джерело: агентство Reuters дізналось від трьох проінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними Reuters, країни НАТО, США, а також Україна розробляють новий механізм, який буде спрямований на постачання Києву зброї з переліку пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою PURL.

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Передбачається, що Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів, а союзники по НАТО, координовані генеральним секретарем Марком Рютте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку.

За допомогою такого підходу союзники по НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів, заявив Reuters європейський посадовець на умовах анонімності.

"Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося в цьому напрямку. Ми підтримуємо цю амбіцію. Нам потрібен такий обсяг", – сказало джерело агентства.

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Як пояснив Reuters американський співрозмовник, обговорюваний механізм дозволяє фактично обійти тривалі процедури продажу зброї США для поповнення власних запасів. Але при цьому країна НАТО повинна буде заздалегідь сплатити США за прискорене поповнення запасів.

Технічні деталі такої оплати – зокрема механізм перерахування США коштів – усе ще обговорюються, зазначає Reuters.

Як відомо, у Конгресі подали на розгляд законопроєкт PEACE Act, який передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США, куди союзники по НАТО зможуть вносити кошти для поповнення військового обладнання, переданого Україні.

Раніше у пʼятницю стало відомо, що Німеччина протягом кількох місяців передасть Україні дві системи Patriot – спершу пускові установки, а потім інші елементи системи.

СШАНАТОдопомога Україні
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