Генштаб: На фронті відбулось 130 бойових зіткнень

Від початку доби на фронті відбулось 130 бойових зіткнень, з них 48 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

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Противник завдав 49 авіаційних ударів, застосував 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу.

Тричі ворог атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Красного Першого та Кам’янки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

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Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Голубівка та Загризове, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

На Сіверському напрямку було 6 штурмів ворожих військ.

Українські війська відбили дві атаки у бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 48 штурмових та наступальних дій в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 11 атак на позиції українських військ. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку підрозділи РФ намагались просунутись сім разів.