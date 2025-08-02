У будівлі суспільного мовника Словаччини виявили багато наркотиків і готівки
У Словаччині правоохоронці під час спецоперації виявили в будівлі суспільного мовника STVR схованку з великою кількістю наркотиків та готівки.
Джерело: телеканал Markiza, передає "Європейська правда"
Деталі: Правоохоронці провели операцію під прикриттям, зайшовши в будівлю STVR під приводом нібито проведення ремонту.
За перегородкою у стелі поліцейські змогли знайти велику кількість наркотичних речовин – понад пів кілограма кокаїну, майже кілограм кетаміну, екстазі та марихуану, а також десятки тисяч євро готівкою.
У межах операції були також затримані двоє чоловіків, один з них – імовірно, співробітник STVR. Рішенням судді обидва були взяті під варту за підозрою в незаконному збуті наркотиків.
У STVR зазначили, що беруть участь у кримінальному провадженні та співпрацюють з поліцією, але не можуть надати більш детальну інформацію про хід розслідування.
Передісторія:
- В липні поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.
- У Фінляндії поліція викрила схему з виробництва та розповсюдження синтетичних наркотиків на суму близько 500 тисяч євро.