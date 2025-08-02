У будівлі суспільного мовника Словаччини виявили багато наркотиків і готівки

У Словаччині правоохоронці під час спецоперації виявили в будівлі суспільного мовника STVR схованку з великою кількістю наркотиків та готівки.

Джерело: телеканал Markiza, передає "Європейська правда"

Деталі: Правоохоронці провели операцію під прикриттям, зайшовши в будівлю STVR під приводом нібито проведення ремонту.

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За перегородкою у стелі поліцейські змогли знайти велику кількість наркотичних речовин – понад пів кілограма кокаїну, майже кілограм кетаміну, екстазі та марихуану, а також десятки тисяч євро готівкою.

У межах операції були також затримані двоє чоловіків, один з них – імовірно, співробітник STVR. Рішенням судді обидва були взяті під варту за підозрою в незаконному збуті наркотиків.

У STVR зазначили, що беруть участь у кримінальному провадженні та співпрацюють з поліцією, але не можуть надати більш детальну інформацію про хід розслідування.

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