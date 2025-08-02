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У окупованому Криму пролунала серія вибухів: перекрито рух Кримським мостом

Іван Д'яконовСубота, 2 серпня 2025, 03:16
У окупованому Криму пролунала серія вибухів: перекрито рух Кримським мостом
Фото: Getty Images

В ніч на 2 серпня в кількох містах тимчасово окупованого Росією Криму пролунала низка вибухів. Окупаційна влада перекрила рух автотранспорту Кримським мостом.

Джерело: Telegram-канали "Крымский мост: оперативная информация" та "Крымский ветер"

Деталі: Повідомляється, що о 23:50 1 серпня окупаційна адміністрація ухвалила рішення тимчасово перекрити рух автотранспорту через Кримський міст. Причини такого обмеження не були озвучені.

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Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про низку вибухів у місті Феодосія. Також повідомлялося про вибухи в Керчі та щонайменше "три дуже потужні вибухи" в селищі Юркіне, що розташоване неподалік Керчі.

Місцеві жителі повідомляють, що в кількох районах була чутна робота систем протиповітряної оборони.

Інформація щодо наслідків вибухів наразі відсутня.

Кримвибухбезпілотники
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