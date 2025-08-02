У США припиняє роботу Корпорація суспільного мовлення через втрату федерального фінансування

Корпорація громадського мовлення США (CPB) оголосила про початок "упорядкованого згортання" своєї діяльності після майже шести десятиліть існування. Причиною стали масштабні скорочення бюджетних витрат, ініційовані президентом Дональдом Трампом та підтримані республіканською більшістю в Палаті представників.

Джерело: заява CPB, NBC News

Деталі: У своїй заяві CPB повідомила, що більшість працівників буде звільнено до кінця вересня, залишиться лише невелика перехідна команда, яка працюватиме до січня 2026 року і завершить усі операційні процеси. Точна кількість звільнених не уточнюється.

Реклама:

"Попри надзвичайні зусилля мільйонів американців, які телефонували, писали та надсилали петиції до Конгресу з вимогою зберегти федеральне фінансування CPB, ми змушені зіткнутися з важкою реальністю – припиненням нашої діяльності", – йдеться у заяві президентки та генеральної директорки корпорації Патрісії Гаррісон.

Закриття стало наслідком рішення Палати представників, контрольованої республіканцями, ініційованого президентом Трампом: скасувати фінансування CPB на суму 1,1 мільярда доларів протягом двох років у межах загального скорочення фінансування публічних медіа та програм іноземної допомоги на 9 мільярдів доларів.

За 57 років свого існування корпорація щорічно розподіляла понад 500 мільйонів доларів між PBS, NPR, а також більш ніж 1 500 місцевими громадськими медіастанціями по всій країні. Попри федеральну підтримку, станції здебільшого покладаються на пожертви глядачів, спонсорську підтримку від приватних компаній та фінансування з боку місцевої влади.

РЕКЛАМА:

Трамп та його союзники послідовно виступали за припинення фінансування CPB, водночас звинувачуючи PBS і NPR у ліберальній упередженості, що організації неодноразово заперечували.

Згідно з даними CPB, 245 із 544 організацій-одержувачів грантів працювали в сільській місцевості. У багатьох випадках ці станції є єдиними джерелами новин, освітніх програм і дитячого контенту в таких регіонах. Без державної підтримки багато з них можуть припинити роботу. Крім того, ці станції забезпечують зайнятість для майже 6 тисяч осіб.

"Громадські медіа були однією з найбільш надійних інституцій в американському житті, забезпечуючи освітні можливості, попередження про надзвичайні ситуації, цивілізовані дискусії та культурний зв’язок у кожному куточку країни", – сказала Гаррісон.

Президентка та генеральна директорка NPR Кетрін Маєр у своїй заяві охарактеризувала CPB як "життєво важливе джерело фінансування для місцевих станцій, захисника освітніх та культурних програм і опору незалежної журналістики".

"Хвиля наслідків цього закриття охопить кожну громадську медіаорганізацію і, що найважливіше, кожну спільноту по всій країні, яка покладається на громадське мовлення", – заявила Маєр.