Колишнього президента Колумбії засудили до 12 років домашнього арешту

Колишній президент Колумбії Альваро Урібе став першим главою держави, засудженим за кримінальний злочин. Суд визнав його винним у підкупі та тиску на свідків, а також оштрафував на понад 770 тисяч доларів.

Джерело: Associated Press, NBC News

Деталі: Суд у Колумбії засудив Урібе до 12 років домашнього арешту, а також присудив штраф у розмірі 776 тисяч доларів США та заборонив обіймати державні посади протягом восьми років.

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У п’ятницю вдень суддя Сандра Ліліана Ередіа зачитала вирок під час судового засідання, у якому Урібе та його адвокати брали участь дистанційно. Його адвокати вже заявили, що оскаржуватимуть вирок.

Суддя відхилила прохання адвоката залишити Урібе на свободі на час апеляційного розгляду, пояснивши, що він "може легко залишити країну, щоб уникнути покарання". Урібе наказано з’явитися до поліції в місті Ріонегро, неподалік Медельїна, де він проживає, і "негайно повернутися до свого помешкання" для відбування домашнього арешту.

За даними слідства, Урібе змовився зі своїм адвокатом, аби схилити трьох колишніх членів праворадикальних парамілітарних угруповань, які перебували у в’язниці, змінити свої свідчення, які вони надали сенатору Івану Сепеді, який розпочав розслідування щодо ймовірних зв’язків Урібе з озброєними угрупованнями.

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У 2012 році Урібе подав позов проти Сепеди до Верховного суду, звинувативши його в наклепі. Однак суд відхилив скаргу і у 2018 році відкрив кримінальне провадження вже проти самого Урібе.

Урібе обіймав посаду президента у 2002–2010 роках і здобув широку підтримку суспільства завдяки жорсткій антиповстанській політиці та залученню іноземних інвестицій. Його прихильники вважають його національним героєм, тоді як критики звинувачують у численних порушеннях прав людини та потуранні впливу парамілітарних структур.

США, які активно підтримували антиповстанські кампанії Урібе, стали на захист Урібе. Державний секретар США Марко Рубіо охарактеризував рішення суду як "політизоване використання судової системи Колумбії радикальними суддями".