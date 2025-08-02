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Росія втратила ще понад тисячу військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 2 серпня 2025, 07:32
Росія втратила ще понад тисячу військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 010 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 055 210 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 055 210 (+1 010) осіб,
  • бойових броньованих машин – 23 069 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30 982 (+38) од;
  • РСЗВ – 1 452 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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