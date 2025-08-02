Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені, знищені будівлі та пошкоджена інфраструктура

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини постраждали щонайменше троє людей, зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, очільник ДОР Микола Лукаш

Деталі: За інформацією очільника ОВА, у Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок російського удару постраждав 30-річний чоловік. Було знищено господарську споруду, пошкоджено адміністративну будівлю, чотири приватні будинки та автомобіль.

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У Межівській громаді поранення дістали ще двоє людей. Окрім того, пошкоджено дві приватні оселі та авто.

Фото: Микола Лукаш

Фото: Микола Лукаш

До пізнього вечора і на ранок російські війська били по Нікопольщині.

Пряма мова Лукаша: "Цілили по райцентру артилерією та безпілотниками. Сталася пожежа, вогнем знищені дві господарські споруди, пошкоджені два багатоквартирні будинки, приватна оселя, господарська споруда, два авто та лінія електропередачі".