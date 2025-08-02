МВА: окупанти атакували центр Слов’янська – поранили людину та пошкодили візитівку міста
Субота, 2 серпня 2025, 08:28
Вранці 2 серпня російські війська вдарили по центру Слов’янська на Донеччині, поранена одна людина.
Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях
Пряма мова Ляха: "Центральна частина.
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Пошкоджено одну з візитівок міста - готель "Словʼянськ".
Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток".
Деталі: Наразі відомо про одну поранену людину.
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