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МВА: окупанти атакували центр Слов’янська – поранили людину та пошкодили візитівку міста

Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 08:28
МВА: окупанти атакували центр Слов’янська – поранили людину та пошкодили візитівку міста
фото: МВА

Вранці 2 серпня російські війська вдарили по центру Слов’янська на Донеччині, поранена одна людина.

Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях

Пряма мова Ляха: "Центральна частина.

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Пошкоджено одну з візитівок міста - готель "Словʼянськ".

Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток".

Деталі: Наразі відомо про одну поранену людину.

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Донецька областьШахед
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