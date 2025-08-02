Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сенатор Грем – "друзям з Росії": Із Трампом краще не жартувати

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 08:46
Сенатор Грем – друзям з Росії: Із Трампом краще не жартувати
фото: getty images

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до росіян із застереженням щодо можливої ескалації, коментуючи погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва на адресу США.

Джерело: Грем у соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: У своїй заяві він наголосив, що президент США Дональд Трамп не налаштований на конфлікт, однак готовий до рішучих дій у разі потреби.

Реклама:

"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте: він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте", – написав Грем.

Напередодні господар Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах після провокаційних заяв Медведєва.

Трамп пояснив, що був змушений це зробити, щоб захистити американський народ.

РЕКЛАМА:

Напередодні Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Ще раніше Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни".

ТрампСШАядерна зброяМедведєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Нацполіції прокоментували конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці
ВідеоМасована атака БпЛА на Росію: пожежі на НПЗ, радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
фотоУ Литві оприлюднили знімки дрона, який залетів з території Білорусі
Уряд почне формувати конкурсну комісію з відбору керівника митниці
Обвинувачений у нападі на Гандзюк Мангер хотів мобілізуватися – суд відмовив
Усі новини...
Трамп
У Білому домі побудують бальну залу за бажанням Трампа
Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни з Росією
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
Останні новини
09:48
Росіяни за ранок суботи вже вбили двох людей у Херсоні
09:21
У Білому домі побудують бальну залу за бажанням Трампа
09:03
ПС: Росія атакувала понад пів сотнею БПЛА, з них вісім – реактивні
08:46
Сенатор Грем – "друзям з Росії": Із Трампом краще не жартувати
08:28
фотоМВА: окупанти атакували центр Слов’янська – поранили людину та пошкодили візитівку міста
08:00
Загроза балістичного удару з північного сходу – Повітряні сили
07:53
фотоРосія атакувала Дніпропетровщину: є поранені, знищені будівлі та пошкоджена інфраструктура
07:32
Росія втратила ще понад тисячу військових у війні проти України – Генштаб
07:11
У Нацполіції прокоментували конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці
06:58
Колишнього президента Колумбії засудили до 12 років домашнього арешту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: