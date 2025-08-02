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У Білому домі побудують бальну залу за бажанням Трампа

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 09:21
У Білому домі побудують бальну залу за бажанням Трампа
фото: Getty Images

Білий дім оголосив про плани побудувати новий бальний зал вартістю 200 мільйонів доларів, виконавши бажання президента США Дональда Трампа.

Джерело: Білий дім, "Європейська правда"

Деталі: Гроші на будівництво будуть пожертвувані безпосередньо Трампом та іншими, поки що анонімними, донорами, а роботи розпочнуться у вересні.

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Трамп неодноразово обіцяв побудувати "красивий" бальний зал у Білому домі, а в 2016 році запропонував виділити 100 мільйонів доларів під час адміністрації Барака Обами, але тодішній президент відхилив цю пропозицію.

"Протягом 150 років президенти, адміністрації та співробітники Білого дому мріяли про великий зал для проведення заходів у комплексі Білого дому, який міг би вмістити значно більше гостей, ніж зараз. Президент Дональд Трамп висловив свою готовність розв'язати цю проблему в інтересах майбутніх адміністрацій та американського народу", – йдеться у повідомленні Білого дому.

У ньому також вказано, що Білий дім є "однією з найгарніших та найісторичніших будівель" у світі, проте наразі він не може приймати великі заходи на честь світових лідерів та інших країн без встановлення "великого та непривабливого намету" неподалік від головного входу до будівлі. 

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Бальний зал матиме "вишуканий дизайн" та "ретельно продуманий інтер'єр" і вміщатиме 650 осіб, сказано у повідомленні.

Проєкт розпочнеться у вересні 2025 року і, як очікується, буде завершений задовго до закінчення терміну повноважень Трампа. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп "озолочує" Білий дім та робить його схожим на свій маєток Мар-а-Лаго.

Також Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям.

СШАТрампархітектура
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