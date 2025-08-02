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Росіяни за ранок суботи вже вбили двох людей у Херсоні

Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 09:48
Росіяни за ранок суботи вже вбили двох людей у Херсоні
ілюстративне фото: дснс

Лише за ранок 2 серпня у Херсоні через російські обстріли загинули дві людини.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, через ворожий обстріл Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка. Ще двоє там же поранені – 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок та 79-річний чоловік з вибуховою травмою.

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Також у Дніпровському районі росіяни обстріляли житловий будинок, тіло чоловіка деблокували з-під завалів оселі.

Щодо області, о 05:00 російська армія обстріляла з артилерії Білозерку.

Через ворожий удар постраждали двоє місцевих чоловіків, яким 56 та 55 років. У момент атаки вони перебували вдома.

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Загалом на Херсонщині за 1 серпня загинула одна людина, ще 9 дістали поранення.

ХерсонХерсонська область
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