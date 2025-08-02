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Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 11:55
Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Дмитра Медведєва, вже перебувають ближче до Росії.

Джерело: Трамп в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, "Європейська правда"

Деталі: Трамп сказав, що Медведєв має "гострий язик", та що він не повинен був говорити подібні речі. У відповідь на запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії, очільник Білого дому відповів ствердно.

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"Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії", – відповів Трамп.

Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.

1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.

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Напередодні Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

Трампядерна зброяРосіяСША
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