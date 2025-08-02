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Росія атакувала Дружківку дронами: щонайменше п’ятеро поранених

Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 13:00
Росія атакувала Дружківку дронами: щонайменше п’ятеро поранених
Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Унаслідок масованої атаки дронів по місту Дружківка Донецької області у суботу, 2 серпня, постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Джерело: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Унаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки, ринок, магазин і адміністративну будівлю. Також знищено кілька автомобілів.

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На місці працюють екстрені та комунальні служби, ведеться ліквідація наслідків обстрілу.

 

За минулу добу, 1 серпня, росіяни вбили 2 жителів Донеччини у Покровську. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Донецька областьросійсько-українська війнажертвибезпілотники
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