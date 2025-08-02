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Окупанти атакували село біля Запоріжжя – трьох поранено

Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 13:30
Окупанти атакували село біля Запоріжжя – трьох поранено
фото: запорізька ова

Троє людей поранені через російський удар вранці 2 серпня по "одному з сіл" Запорізького району.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Влада не називає, про яке село йдеться.

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Наразі відомо, що поранені троє людей – 66-річний чоловік та 60-річна жінка ушпиталені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Стан чоловіка тяжкий, стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ще один 44-річний чоловік звернувся до медиків, його стан невідомий.

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Пошкоджені близько 100 приватних будинків: вибиті вікна, понівечені дахи та двері, почалися пожежі.Руйнувань зазнали школа та амбулаторія.

Запорізька областьобстріл
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