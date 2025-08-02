Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов про роль ГУР у поверненні Чернишова: Будемо робити все, що добре для держави

Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 14:39
Буданов про роль ГУР у поверненні Чернишова: Будемо робити все, що добре для держави
буданов, фотО: УП

Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов уникнув відповіді на запитання про роль його та його відомства у поверненні до України віцепрем'єра, ексміністра національної єдності Олексія Чернишова.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук

Деталі: Журналістка запитала в очільника ГУР, яка роль відомства у поверненні Чернишова.

Реклама:

Раніше співрозмовники УП розповідали, що питанням повернення віцепрем'єра з-за кордону за дорученням президента довелося займатись ГУР.

З української сторони кордону Чернишова у супроводі ГУРівців чекали співробітники іншої спецслужби – СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО.

Проте Буданов уникнув прямої відповіді на запитання.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Буданова: "А яка наша роль? Багато чого у нас де пишуть.

Все, що ми робимо, я виходжу як керівник. Все, що робимо ми, в ухваленні цих рішень я виходжу з парадигми державника. Все, що добре для держави, ми будемо робити.

Все, що несе зло – ні. Тоді є нормативно-правові акти, законодавство і так далі".

Читайте більше у статті УП: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?

БудановГУРЧернишов Олексій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
Вбитій у полоні журналістці Рощиній присвоєно орден Свободи
Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги
ВідеоМасована атака БпЛА на Росію: пожежі на НПЗ, радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому
Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни з Росією
Усі новини...
Буданов
Внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу – Буданов
"Якщо виживу": Буданов хоче лишатися на чолі ГУР до кінця війни з Росією
Буданов: Росія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця року
Останні новини
14:39
Буданов про роль ГУР у поверненні Чернишова: Будемо робити все, що добре для держави
14:35
Фото, відеоРосія атакувала Дружківку дронами: щонайменше семеро поранених
13:56
Уряд оновив план реформ, необхідних для отримання грошей від ЄС
13:55
ЗМІ: Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа
13:32
ФОТОУ київському клубі в день жалоби провели вечірку: поліцію розпочала кримінальне провадження
13:30
фото, відеоОкупанти атакували село біля Запоріжжя – трьох поранено
13:17
"Ощадбанк" розпочав конкурс на голову правління
12:45
Посол США при НАТО: Трамп може завершити здатність Росії фінансувати війну
12:27
Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду про сторічне партнерство з Британією
12:05
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: