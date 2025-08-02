Буданов про роль ГУР у поверненні Чернишова: Будемо робити все, що добре для держави

Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов уникнув відповіді на запитання про роль його та його відомства у поверненні до України віцепрем'єра, ексміністра національної єдності Олексія Чернишова.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук

Деталі: Журналістка запитала в очільника ГУР, яка роль відомства у поверненні Чернишова.

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Раніше співрозмовники УП розповідали, що питанням повернення віцепрем'єра з-за кордону за дорученням президента довелося займатись ГУР.

З української сторони кордону Чернишова у супроводі ГУРівців чекали співробітники іншої спецслужби – СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО.

Проте Буданов уникнув прямої відповіді на запитання.

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Пряма мова Буданова: "А яка наша роль? Багато чого у нас де пишуть.

Все, що ми робимо, я виходжу як керівник. Все, що робимо ми, в ухваленні цих рішень я виходжу з парадигми державника. Все, що добре для держави, ми будемо робити.

Все, що несе зло – ні. Тоді є нормативно-правові акти, законодавство і так далі".

Читайте більше у статті УП: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?