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Зеленський поговорив із Усиком про те, як посилити позиції України в США

Катерина ТищенкоСубота, 2 серпня 2025, 16:17
Зеленський поговорив із Усиком про те, як посилити позиції України в США
Зеленський і Усик 2 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком і обговорив, зокрема, посилення позицій України у США.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Як зазначив президент, для того, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів мають долучатися легенди України, відомі в кожному куточку планети.

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Дослівно: "Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Під час зустрічі з ним говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни".

Деталі: Окремо Зеленський та Усик обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

ЗеленськийУсикСША
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