Глава МЗС Британії: Путін не готовий до серйозних переговорів, має максималістські амбіції

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що правитель Росії Володимир Путін наразі не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні, і через рік переговори можуть іще тривати.



Джерело: Леммі в інтерв’ю The Guardian з нагоди річниці свого перебування на посаді, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою...

Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів".



Деталі: Він також висловив захоплення народом України, його наполегливістю та стійкістю.

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"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра в свою країну. Це дуже надихає", – сказав міністр.

Що передувало: Леммі засудив останній масований обстріл Росією українських міст у ніч проти пʼятниці.

У червні Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Путіним росіян як "гарматного мʼяса".