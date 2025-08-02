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Глава МЗС Британії: Путін не готовий до серйозних переговорів, має максималістські амбіції

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 2 серпня 2025, 16:41
Глава МЗС Британії: Путін не готовий до серйозних переговорів, має максималістські амбіції
Девід Леммі, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що правитель Росії Володимир Путін наразі не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні, і через рік переговори можуть іще тривати.

Джерело: Леммі в інтерв’ю The Guardian з нагоди річниці свого перебування на посаді, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою...

Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів".

Деталі: Він також висловив захоплення народом України, його наполегливістю та стійкістю. 

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"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра в свою країну. Це дуже надихає", – сказав міністр.

Що передувало: Леммі засудив останній масований обстріл Росією українських міст у ніч проти пʼятниці.

У червні Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Путіним росіян як "гарматного мʼяса".

Велика БританіяПутінпереговори
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