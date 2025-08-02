Зеленський: НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
Президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
Джерело: Зеленський у Facebook
Дослівно: "Доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.
Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу".
Деталі: Зеленський, підкреслив, що "може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок".
Він також заявив, що "антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією".