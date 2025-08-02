Зеленський: НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових

Зеленський під час зустрічі з керівниками НАБУ і САП, фото ОП

Президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

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Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу".

Деталі: Зеленський, підкреслив, що "може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок".

Він також заявив, що "антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією".