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НАБУ і САП розповіли подробиці викриття нардепа й чиновників на хабарі

Катерина ТищенкоСубота, 2 серпня 2025, 17:05
НАБУ і САП розповіли подробиці викриття нардепа й чиновників на хабарі
фото: НАБУ і САП у соцмережах

НАБУ і САП викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

Джерело: НАБУ і САП у Telegram, джерела УП

Дослівно: "Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

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Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди".

Деталі: Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Ані НАБУ і САП, ані раніше президент Володимир Зеленський не назвали імен затриманих.

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За даними джерел УП, затримано нардепа від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

фото: НАБУ і САП у соцмережах
фото: НАБУ і САП у соцмережах

"Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція – приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", – заявили в НАБУ і САП.

Оновлено: Згодом НАБУ і САП повідомили додаткові подробиці.

До складу організованої злочинної групи входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії – постачальника безпілотних літальних апаратів.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми контракту.

Також викрита схема заволодіння грошовими коштами при закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".

Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

Що передувало: Раніше в суботу президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.

НАБУАнтикорупційна прокуратурахабаркорупція
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