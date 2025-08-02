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По всій Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Катерина ТищенкоСубота, 2 серпня 2025, 18:26
По всій Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К
МіГ-31К, фото Anadolu Agency via Getty Images

На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:19 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на всій території України.

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Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

Деталі: Згодом з'явилося попередження "Дніпро – укриття!", а потім "Миколаїв! Укриття!".

О 18:41 тривогу було скасовано.

повітряна тривога
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