По всій Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К
Субота, 2 серпня 2025, 18:26
На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 18:19 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на всій території України.
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Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
Деталі: Згодом з'явилося попередження "Дніпро – укриття!", а потім "Миколаїв! Укриття!".
О 18:41 тривогу було скасовано.