Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинять на час розслідування
Субота, 2 серпня 2025, 18:42
Членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції "Слуги народу" буде призупинено на час розслідування корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ, яку викрили НАБУ і САП.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в Telegram
Дослівно: "На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено.
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Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад".
Деталі: Арахамія також заявив, що "фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції".
Передісторія:
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- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- Нардеп Кузнєцов був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроєкт №12414, із правками, які фактично підпорядковували НАБУ і САП генеральному прокурору.