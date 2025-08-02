Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинять на час розслідування

Олексій Кузнєцов, фото з його Facebook

Членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції "Слуги народу" буде призупинено на час розслідування корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ, яку викрили НАБУ і САП.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в Telegram

Дослівно: "На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено.

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Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад".

Деталі: Арахамія також заявив, що "фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції".

Передісторія:

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