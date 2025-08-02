Зеленський очікує справедливих покарань за "абсолютно аморальні" махінації, викриті НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно аморальними" викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів й наголосив на необхідності повної й справедливої відповідальності.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це.

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Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки".

Деталі: Зеленський також наголосив, що очікує на "серйозні результати" службового розслідування Нацгвардії щодо цієї ситуації.

"По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", – додав президент.

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