Зеленський очікує справедливих покарань за "абсолютно аморальні" махінації, викриті НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно аморальними" викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів й наголосив на необхідності повної й справедливої відповідальності.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це.
Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки".
Деталі: Зеленський також наголосив, що очікує на "серйозні результати" службового розслідування Нацгвардії щодо цієї ситуації.
"По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", – додав президент.
Передісторія:
- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- Членство Кузнєцова у фракції "Слуги народу" буде призупинено на час розслідування, його також думають виключити з партії. Водночас командувач Національної гвардії вже відсторонив фігурантів справи із посад.
- Кабмін планує ініціювати звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.