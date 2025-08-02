Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках, росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у тилу.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

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При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються.

Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника".

Деталі: Головнокомандувач зазначив, що у суботу відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку, зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад.