У Херсоні й на Миколаївщині зникло світло

У Херсоні та на Миколаївщині після попередження про ракетну небезпеку зникло електропостачання.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо".

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Деталі: За кілька хвилин до цього Прокудін повідомив про ракету на Херсон.

Голова ОДА також закликав мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися через наслідки пошкодження мосту.

"Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива"", – написав він.

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Разом з тим, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім також повідомив про відключення електроенергії. Перед цим Повітряні сили повідомляли про ракету курсом на Миколаїв.

"Є відключення світла в області. З'ясовуємо", – написав Кім.

Він додав, що після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа.

Оновлено: О 22:50 Прокудін повідомив, що енергетики почали підʼєднувати до мережі абонентів у Херсоні.