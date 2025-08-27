Порівняв Навроцького з "паханом": у Польщі видання звільнило журналіста-українця

Польське видання Obserwator Międzynarodowy ("Міжнародний оглядач") заявило, що звільняє з посади заступника головного редактора Віталія Мазуренка, який напередодні неоднозначно висловився щодо президента Кароля Навроцького під час програми, що транслювалася на каналі Polsat News 26 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оприлюднену виданням заяву

Дослівно: "Редакція порталу Obserwator Międzynarodowy хоче однозначно підкреслити, що це була приватна думка цієї особи, висловлена без відома та згоди редакції. Вона жодним чином не відображає позицію нашої редакції та не відповідає цінностям, якими ми керуємося"

Деталі: Видання повідомило, що було ухвалене рішення про негайне припинення співпраці з Мазуренком, який отримав громадянство Польщі, та позбавлення його посади заступника головного редактора.

"Як польський портал, ми категорично не приймаємо і не терпимо підривання авторитету посади президента Республіки Польща. Наші цінності ґрунтуються на чесній журналістиці, відповідальності за слово та повній повазі до інститутів Польської держави та її представників", – сказано у заяві.

Як повідомляє Onet, у вівторок ввечері гучний резонанс викликала заява Мазуренка, який у програмі Polsat News назвав Кароля Навроцького "паханом".

"Риторика і поведінка пана Навроцького не є президентською поведінкою, а поведінкою пахана. Так у російських в'язницях називають кримінального авторитета", – сказав Віталій Мазуренко.

Ведуча програми розцінила ці слова як "перехід межі". "Це образливо для глави польської держави, і я думаю, вам варто подумати, чи є такий термін доречним. Ви порівнюєте польського президента з людиною з тюремного середовища", – відповіла вона.

Мазуренко відповів, що не погоджується зі звинуваченням. "Я порівнюю поведінку конкретної людини; я не хочу підривати інститут президента. Його поведінка спрямована проти беззахисних українських іммігрантів", – додав він.

Ведуча дала Мазуренку можливість відмовитися від своїх висловлювань щодо президента, але журналіст відмовився перепрошувати в ефірі. Однак, він зробив це у Facebook через кілька годин.

"Як громадянин Республіки Польща, хочу підкреслити, що з повною повагою поважаю інститути країни на чолі з президентом Республіки Польща. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття могли вплинути на мої слова", – написав Мазуренко.

