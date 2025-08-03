У Харкові пролунав вибух
Неділя, 3 серпня 2025, 00:28
У ніч проти 3 серпня російські окупаційні війська атакували Харків ударними дронами, в місті пролунав вибух.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За попередніми даними Терехова, ворог атакував Шевченківський район Харкова, де й пролунав вибух.
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Синєгубов зазначив, що ворог завдав удару БпЛА типу "Герань-2" по Шевченківському району Харкова.
Терехов уточнив, що удар прийшовся по складській будівлі біля житлової забудови.