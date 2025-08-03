У Росії заявили, що нібито за 3 години відбивали атаку понад 40 "українських БпЛА"

У російському Міноборони заявили, що трохи більше ніж за 3 години ввечері 2 серпня їхня ППО нібито збила й перехопила 41 "український безпілотник".

Джерело: МО РФ

Дослівно: "У період з 20.00 до 23.25 мск (за московським часом – ред.) черговими засобами ППО знищено і перехоплено 41 український безпілотний літальний апарат літакового типу".

Реклама:

Деталі: У російському оборонному відомстві повідомили, що дрони нібито збивали над чотирма областями РФ та акваторією Чорного моря.

Відтак, кажуть у МО РФ, 19 БпЛА нібито збили над Білгородською областю. 8 – над Воронезькою, 3 – над Курською і 2 – над Брянською областями.

Крім того, за даними росіян, 9 безпілотників атакували акваторію Чорного моря.