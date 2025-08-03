Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що нібито за 3 години відбивали атаку понад 40 "українських БпЛА"

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 00:54
У Росії заявили, що нібито за 3 години відбивали атаку понад 40 українських БпЛА
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

У російському Міноборони заявили, що трохи більше ніж за 3 години ввечері 2 серпня їхня ППО нібито збила й перехопила 41 "український безпілотник".

Джерело: МО РФ

Дослівно: "У період з 20.00 до 23.25 мск (за московським часом – ред.) черговими засобами ППО знищено і перехоплено 41 український безпілотний літальний апарат літакового типу".

Реклама:

Деталі: У російському оборонному відомстві повідомили, що дрони нібито збивали над чотирма областями РФ та акваторією Чорного моря.

Відтак, кажуть у МО РФ, 19 БпЛА нібито збили над Білгородською областю. 8 – над Воронезькою, 3 – над Курською і 2 – над Брянською областями.

Крім того, за даними росіян, 9 безпілотників атакували акваторію Чорного моря.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій
оновленоКабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая
Джерела: Серед затриманих НАБУ і САП осіб – нардеп Кузнєцов і ексочільник Луганщини Гайдай
Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
Усі новини...
Росія
Етична праща проти барелів: як Україні говорити з Індією, щоб скоротити потік російської нафти і врятувати життя
ЗМІ: Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Останні новини
01:46
Через ворожу атаку в Чугуєві на Харківщині є постраждалі та пошкодження
01:12
оновленоВорог атакував Київ ракетами – КМВА
00:54
У Росії заявили, що нібито за 3 години відбивали атаку понад 40 "українських БпЛА"
00:28
У Харкові пролунав вибух
00:16
фото, оновленоАрмія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: зруйновані будинки, є постраждалі
23:39
тенісКостюк вийшла у чвертьфінал турніру в Монреалі
23:04
В Італії за неправду щодо соціальної відповідальності оштрафували Armani на 3,5 млн євро
22:34
На Сумщині та Курщині росіяни атакували 20 разів за день – Генштаб
22:21
доповненоУ Херсоні й на Миколаївщині зникло світло
21:56
Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій
Усі новини...
Реклама:
Реклама: