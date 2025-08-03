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Ворог атакував Київ ракетами – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 01:12
Ворог атакував Київ ракетами – КМВА
ілюстративне фото ЗСУ

У Києві на низці областей у ніч на 3 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Деталі: О 1:06 у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу.

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Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

Крім того, ПС повідомили про ракети курсом на Київ.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що "ворог атакує Київ ракетами".

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На тлі ракетної загрози у столиці пролунали вибухи.

Оновлено: О 1:37 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Київповітряна тривога
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