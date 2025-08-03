Ворог атакував Київ ракетами – КМВА
Неділя, 3 серпня 2025, 01:12
У Києві на низці областей у ніч на 3 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
Джерело: КМВА, Повітряні сили
Деталі: О 1:06 у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу.
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Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння.
Крім того, ПС повідомили про ракети курсом на Київ.
Керівник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що "ворог атакує Київ ракетами".
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На тлі ракетної загрози у столиці пролунали вибухи.
Оновлено: О 1:37 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.