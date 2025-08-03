Через ворожу атаку в Чугуєві на Харківщині є постраждалі та пошкодження
Неділя, 3 серпня 2025, 01:46
У ніч проти 3 серпня в Чугуєві та Балаклії на Харківщині лунали вибухи, є постраждалі та пошкодження.
Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Чугуєва Галина Мінаєва
Деталі: За словами Синєгубова, вибухи пролунали у Чугуєві та Балаклії, внаслідок влучань спалахнули приватні будинки.
Реклама:
Пряма мова Мінаєвої: "…один з мікрорайонів міста з приватною забудовою зазнав ударів ворога.
Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки – гостра реакція на стрес.
Наразі працюють екстрені служби".