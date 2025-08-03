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Через ворожу атаку в Чугуєві на Харківщині є постраждалі та пошкодження

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 01:46
Через ворожу атаку в Чугуєві на Харківщині є постраждалі та пошкодження
фото: соцмережі Мінаєвої

У ніч проти 3 серпня в Чугуєві та Балаклії на Харківщині лунали вибухи, є постраждалі та пошкодження.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Чугуєва Галина Мінаєва

Деталі: За словами Синєгубова, вибухи пролунали у Чугуєві та Балаклії, внаслідок влучань спалахнули приватні будинки.

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Пряма мова Мінаєвої: "…один з мікрорайонів міста з приватною забудовою зазнав ударів ворога.

Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки – гостра реакція на стрес.

Наразі працюють екстрені служби".

Харківська областьросійсько-українська війна
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