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МАГАТЕ заявило про вибухи і задимлення біля ЗАЕС

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 02:16
МАГАТЕ заявило про вибухи і задимлення біля ЗАЕС
фото: Getty Images

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала в суботу вибухи і задимлення з боку одного з допоміжних об’єктів поруч із майданчиком станції.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, представники адміністрації ЗАЕС повідомили МАГАТЕ, що з 9:00 об’єкт зазнавав обстрілу, зокрема безпілотниками.

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У МАГАТЕ зазначили, що допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від майданчика ЗАЕС.

Дослівно МАГАТЕ: "Це був останній із серії інцидентів за останні тижні та місяці, що ще раз підкреслює потенційні загрози для ядерної безпеки під час військового конфлікту на ЗАЕС".

Пряма мова Гроссі: "Будь-яка атака поблизу атомної електростанції… становить потенційну загрозу для ядерної безпеки, і їх необхідно уникати.

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Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об’єктів, щоб запобігти ризику ядерної аварії".

Нагадаємо: Перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко заявив, що Росія не може забезпечити відновлення безпечної експлуатації окупованої Запорізької АЕС, а заявами про відповідні наміри просто намагається шантажувати Україну і міжнародну спільноту.

48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою. Зокрема, вони заявили, що будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора.

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МАГАТЕЗАЕС
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