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Через ремонтні роботи на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" можуть перекривати смуги руху

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 05:24
Через ремонтні роботи на МАПП Ягодин-Дорогуськ можуть перекривати смуги руху
фото: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ

З понеділка, 4 серпня, з українського боку міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю.

Джерело: Державна митна служба України

Дослівно: "У зв’язку з цим можливе часткове перекриття окремих смуг руху, що може спричинити тимчасові незручності. За прогнозом, зміни організації руху суттєво не вплинуть на пропускну спроможність пункту пропуску".

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Деталі: У митній службі додають, що завершити роботи планують до 30 вересня.

кордонмитниця
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