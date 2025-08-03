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Партизани затримали постачання палива окупантам у Бердянськ – "АТЕШ"

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 07:02
Партизани затримали постачання палива окупантам у Бердянськ – АТЕШ
фото: АТЕШ

У партизанському русі "АТЕШ" заявили про диверсію в Запорізькій області на шляху до окупованого Бердянська, яка затримала постачання палива російським військам.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Дослівно: "Агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська".

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Деталі: В "АТЕШ" зазначили, що "знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку".

І пояснили вибір місця для диверсії тим, що "цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад".

партизаниЗапорізька областьокупація
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