Партизани затримали постачання палива окупантам у Бердянськ – "АТЕШ"

У партизанському русі "АТЕШ" заявили про диверсію в Запорізькій області на шляху до окупованого Бердянська, яка затримала постачання палива російським військам.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Дослівно: "Агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська".

Реклама:

Деталі: В "АТЕШ" зазначили, що "знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку".

І пояснили вибір місця для диверсії тим, що "цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад".